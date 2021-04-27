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В Раде захотели привести к власти в России олигархов

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Фото: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Павел Фролов призвал привести к власти в России олигархов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для обеспечения благополучия Украины. Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин «не сдаст эти российские геополитические имперские интересы», в которых либо вообще нет Украины, либо она как марионетка. Он рассказал, что, согласно его мнению, только в случае прихода к власти в России олигархической оппозиции на нее можно будет эффективно воздействовать с помощью экономических санкций.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк призвал власти «не расслабляться» перед лицом угрозы со стороны России и обвинил ее в желании атаковать территорию страны со стороны Белоруссии.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.

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