Инфляционные ожидания россиян резко выросли

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным опроса ООО «Инфом», проводимого по заказу Банка России, резко выросла и наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 14,5 процента.

Прогноз инфляции Банка России на 2021 год был повышен до 4,7-5,2 процента с 3,7-4,2. Отмечается, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

Ранее Центробанк заявил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта 23 апреля 2021 года. Регулятор объяснил подобное решение повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.