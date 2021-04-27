Участника шоу «Голос» избил депутат

Бывшего участника шоу «Голос» на Первом канале и арт-директора караоке-бара Андрея Цхая избили. Жертва побоев обвинил в произошедшем депутата Назиевского поселения Ивана Ильюшихина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам Цхая, Ильюшихин был постоянным гостем его заведения на протяжении десяти лет. Во время последнего посещения караоке депутат обиделся на арт-директора за то, что его очередь к микрофону занял другой человек. Сам Цхай не присутствовал в тот день на смене и пытался решить вопрос по телефону, но безуспешно.

Как утверждается, обиженный Ильюшихин сначала «натравил на заведение» полицейских, сообщив им, что в караоке-баре торгуют наркотиками. После этого мужчина якобы приехал домой к Цхаю и избил его. После потасовки участника «Голоса» доставили в токсовскую больницу.

Депутат отрицает причастность к инциденту и утверждает, что действительно пел в караоке, но никогда не избивал «нежно любимого» Цхая.

Цхай участвовал в шестом сезоне «Голоса» в 2017 году. Во время слепых прослушиваний он исполнил песню Михаила Бублика «Спаси меня», однако никто из наставников не взял его к себе в команду.