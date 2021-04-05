В дом журналиста ворвались неизвестные и вставили ему в рот пистолет

Журналист Гленн Гринвальд (Glenn Greenwald), опубликовавший разоблачительные материалы, основанные на документах бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, рассказал, как его ограбили и угрожали убийством, вставив пистолет в рот. Об этом он написал в рассылке на сервисе Substack.

По словам журналиста, инцидент произошел в начале марта на ферме, которую он арендовал в Бразилии недалеко от Рио-де-Жанейро. 54-летний корреспондент описал, как около 21:30 по местному времени услышал лай собак, после чего решил проверить, на что так реагируют питомцы.

В результате его схватили трое неизвестных мужчин в черных масках, с оружием в руках. Преступникам удалось обезвредить охранника, которого он вместе с партнером нанял для защиты фермы от подобного рода нападений. Они завели Гринвальда в дом и потребовали денег.

Журналист отметил, что грабителей очень расстроило, что в здании оказалось крайне мало ценных вещей, а из наличных — несколько сотен долларов. По его словам, преступники не верили в то, что это все ценности в доме, и требовали показать тайники с драгоценностями.

«Они угрожали выстрелить охраннику в голову, сильно избили его, сломав несколько ребер, потребовали от меня открыть рот и засунули туда пистолет, требуя сказать, где остальное. Они также разбили мои смартфон и планшет о стену, пытаясь создать атмосферу максимального страха», — описал Гринвальд ситуацию, которая продолжалась около часа.

В итоге преступники связали журналиста и охранника, а сами уехали с некоторыми вещами и деньгами, угнав автомобиль журналиста. Позже полиция обнаружила машину и идентифицировала подозреваемых. По словам Гринвальда, грабители не были профессионалами и действовали скорее от отчаяния и своего тяжелого материального положения.