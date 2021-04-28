Актер Арнольд Шварценеггер раскритиковал «слишком скучную» премию «Оскар». Запись интервью с ним была опубликована на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

Артист сказал, что посмотрел только треть церемонии, а затем выключил ее. «Больше не мог смотреть это, потому что на сцене было так много талантов, но это было слишком скучно», — отметил он.

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Ведущий Джимми Киммел поинтересовался, как можно сделать мероприятие лучше. В ответ Шварценеггер пошутил, что в следующий раз надо провести его на Muscle Beach — площадке, на которой йоги, гимнасты и циркачи устраивают различные представления.

В этом году американские зрители обошли вниманием церемонию вручения «Оскар», прошедшую 25 апреля. На телеканале ABC церемонию посмотрели всего 9,8 миллиона человек. Это примерно на 58 процентов ниже показателя прошлого года. Тогда шоу собрало перед экранами 23,6 миллиона зрителей, что тоже стало антирекордом.

При этом семь лет назад в прямом эфире «Оскар» смотрели более 40 миллионов человек. В последнее время падают рейтинги и других кинопремий, таких как «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».