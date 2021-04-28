Украинцев призвали забыть о дешевом борще

На Украине из-за плохой погоды урожайность, по разным оценкам, упала от 20 до 50 процентов. Из-за этого произошел резкий рост цен на овощи, пишет Vesti.ua.

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Эксперты также отмечают, что «рабочих рук в селе становится меньше», а по малым хозяйствам серьезно ударил локдаун. Глава Союза украинского селянства Иван Томич призвал забыть «о дешевом борщовом наборе». Он добавил, что площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет.

При этом прогноз по сбору зерновых остается оптимистичным. В этом году он должен составить около 70,5 миллиона тонн, что на 8,8 процента больше, чем в 2020 году. Эксперты отмечают также, что озимых культур должны собрать почти на 16 процентов больше показателя прошлого года.

Ранее блогеры портала Klymenko Timeс сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева. Например, стоимость десятка яиц в Москве составила 104 рубля, в Киеве — 42 гривны (113 рублей). Сыр в Киеве обошелся в 87 гривен (234 рубля) примерно за 500 граммов, а в Москве — 275 рублей примерно за 550 граммов. Пасхальный кулич стоил в Киеве 65 гривен (175 рублей), а в Москве — 150 рублей.

Итоговый чек за набор покупок в украинском магазине составил 670 гривен (1808 рублей) вместе с корзинкой для пасхальных продуктов, а в Москве он обошелся в 2070 рублей без корзинки.