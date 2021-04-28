Названы самые нелюбимые домашние дела россиян

Самым нелюбимым домашним делом россиян является мытье окон — за него в ходе опроса проголосовали по 40 процентов респондентов. Всего в опросе приняли участие более 2,3 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги».

Отмечается, что 37 процентов опрошенных с удовольствием переложили бы на других обязанности по уборке дома, а 36 процентов доверили бы мастерам ремонт. Треть респондентов (33 процента) хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды. От глажки белья и раскладывания одежды по местам отказались бы 27 процентов участников опроса.

По данным исследования, 32 процента россиян тратят на домашние дела более девяти часов в неделю, 21 проценту респондентов достаточно 1-3 часов. Только 3 процента опрошенных заявили, что все домашние дела за них делают другие люди.