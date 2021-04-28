Мужчина бросился спасать жену и погубил дочь

Житель бразильского муниципалитета Туруру, штат Сеара, бросился на помощь тонущей жене и погубил двухлетнюю дочь. Об этом сообщает издание The Sun.

В воскресенье, 25 апреля, семья купалась в реке Инасио вместе с друзьями. Женщина начала тонуть. Ее муж, который в этот момент находился с двухлетней дочерью Эмилией Виторией Таварес де Сильва (Emilia Vitoria Tavares de Silva), бросился на помощь жене и спас ее. В этот момент он случайно отпустил девочку, и ее унесло течением.

Для поиска пропавшего ребенка на место происшествия вызвали спасателей. Поиски девочки длились весь день, но их пришлось приостановить с наступлением темноты. На следующее утро операция продолжилась. Для участия в поисковой операции из города Форталеза прибыли водолазы.

Около 10:00 тело девочки было найдено в воде.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида приехавший на медовый месяц муж утонул в океане на глазах у жены. На похороны 22-летнего мужчины пришли более 600 человек.