Турецкие банки пошли против Эрдогана

Шесть ведущих банков Турции отказываются финансировать строительство канала в обход Босфора, пишет Reuters. Этот проект продвигает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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Причиной того, что банки пошли против Эрдогана, являются экологические, политические и финансовые риски. Например, из-за строительства канала могут возникнуть проблемы со снабжением Стамбула питьевой водой. Мэр города и жители неоднократно выступали против проекта.

Ожидается, что строительство канала (шириной около 150 метров и глубиной 25 метров) завершится к 2023 году. Источник агентства отмечает, что планы могут быть сорваны, если на выборах в 2023 году партия Эрдогана проиграет. При этом он отмечает, что канал «похоже, является любимым проектом правительства». В 2019 году общая стоимость его строительства оценивалась в 13 миллиардов долларов.

В результате принять участие в финансировании могут госструктуры и иностранные инвесторы, пишет агентство. Проектом оказались обеспокоены российские власти. Они опасаются, что канал может не подпадать под действие Конвенции Монтре, ограничивающей доступ иностранных военных кораблей в Черное море через Босфор.

Ранее десять отставных турецких адмиралов оказались арестованы по подозрению в государственной измене после того, как раскритиковали строительство канала. «Те, кто выступает против этого проекта, являются истинными врагами нашей республики», — заявил турецкий президент.