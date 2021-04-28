Глуховский ответил на вопрос о «голой заднице Янковского»

Российский писатель, сценарист сериала «Топи» Дмитрий Глуховский ответил на вопрос зрителя, почему в этом сериале так много голых людей и «задниц» актера Ивана Янковского. Его комментарий размещен на сайте TJ.

По словам Глуховского, в «Топях» почти столько же обнаженной натуры, сколько и в реальной жизни, может даже меньше. Он также отметил, что все люди под одеждой голые.

«С точки зрения драматургической обоснованности, сериал слишком мрачен, Танатоса необходимо балансировать Эросом, чтобы дать зрителю возможность выдохнуть, переглянуться и похихикать», — сказал писатель.

Ранее в апреле жители Чечни пригрозили расправой Глуховскому за сценарий к сериалу «Топи». Их возмутило изображение чеченской девушки в сериале, которая по сюжету ушла от своего жениха. В многосерийном фильме также затрагивалась тема чеченских войн.

«Топи» — российский мистический сериал, снятый режиссером Владимиром Мирзоевым по сценарию Дмитрия Глуховского. Он рассказывает о молодых москвичах, которые уезжают в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Там они хотят обрести свободу и возможность забыться. Однако путешествие оборачивается чередой загадочных событий, которые лишь приближают то, от чего они бежали. Премьера многосерийного фильма состоялась 28 января 2021 года.