Япония выразит протест Китаю из-за карикатуры на гравюру

Министерство иностранных дел Японии выразит протест Китаю из-за карикатуры на знаменитую гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая. Об этом в среду заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, его цитирует ТАСС.

«Мы заявим Китаю решительный протест», — сказал он.

В понедельник, 26 апреля, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter два изображения: оригинал знаменитой гравюры «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая и ее измененный вариант. На второй картинке в лодках показаны люди в костюмах химической защиты, выливающие в океан загрязненную воду. Лицзянь также написал, что если бы Хокусай был жив, он был бы тоже «крайне обеспокоен японской радиоактивной водой».

An illustrator in #China re-created a famous Japanese painting The Great Wave off #Kanagawa. If Katsushika Hokusai, the original author is still alive today, he would also be very concerned about #JapanNuclearWater. pic.twitter.com/NlTFkqvwmN — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) April 26, 2021

13 апреля МИД КНР выразил протест Японии из-за решения слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что власти Японии официально разрешили слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Процесс подготовки к сбросу в океан воды займет примерно два года.