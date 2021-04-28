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Япония выразит протест Китаю из-за карикатуры на гравюру

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Изображение: Twitter @zlj517

Министерство иностранных дел Японии выразит протест Китаю из-за карикатуры на знаменитую гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая. Об этом в среду заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, его цитирует ТАСС.

«Мы заявим Китаю решительный протест», — сказал он.

В понедельник, 26 апреля, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter два изображения: оригинал знаменитой гравюры «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая и ее измененный вариант. На второй картинке в лодках показаны люди в костюмах химической защиты, выливающие в океан загрязненную воду. Лицзянь также написал, что если бы Хокусай был жив, он был бы тоже «крайне обеспокоен японской радиоактивной водой».

13 апреля МИД КНР выразил протест Японии из-за решения слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что власти Японии официально разрешили слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Процесс подготовки к сбросу в океан воды займет примерно два года.

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