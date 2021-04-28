ОПГ собрала и продала поддельные КамАЗы на миллиард рублей

Сотрудники МВД раскрыли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), участники которой собирали поддельные автомобили «КамАЗ» и продавали их. Представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что злоумышленникам удалось получить таким образом более миллиарда рублей.

Подозреваемые начали вести свою деятельность в 2014 году. Они производили из ремонтных комплектов машины, оборудовали их двигателями низкого экологического класса, запрещенные к эксплуатации в России. Паспорта транспортных средств содержали ложные сведения об их технических характеристиках. Затем автомобили реализовывались от имени дилеров «КамАЗа».

МВД публикует оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники спецназа, которые проводят задержание подозреваемых и оперативные мероприятия.

В пяти регионах проведены 50 обысков, задержаны трое фигурантов, им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве.