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Выступление Псаки в Белом доме прервал «призрак Линкольна»

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки прервал громкий скрип, который она приняла за «призрак» 16-го президента США Авраама Линкольна. Об этом сообщает The Independent.

Псаки отвечала на вопросы журналистов, когда странный звук заставил ее прерваться.

Тогда она подняла голову влево и вверх, но не увидела, откуда исходит звук.

Пресс-секретарь призвала не пугаться, предположив, что это «призрак Линкольна» бродит по коридорам Белого дома. «Не бойтесь. Потолок не падает, насколько я знаю… Это старое здание», — успокоила она репортеров. После выступления Псаки назвала произошедшее «немного жутковатым».

Ранее Псаки ответила на вопрос о сроках возможной встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он заявила, что на данный момент никаких подтвержденных деталей встречи, в том числе и ее возможных сроков, пока что нет.

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