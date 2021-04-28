В Сбере рассказали о преимуществах ведения бизнеса в России

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис рассказал о преимуществах ведения бизнеса в России. По его мнению, Россия привлекательна либеральным регулированием и низкими налогами. Об этом он рассказал на демо-дне совместной акселерационной программы Сбера с 500 Startups.

«Россия является одной из самых либеральных стран с точки зрения регулирования. Во многих других странах существенно выше уровень ограничений», — заявил Хасис, отвечая на вопрос на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Он также отметил, что в стране низкие налоги для IT-сектора. «В России есть целый ряд решений, позволяющий добиться для стартапов уровня налогообложения близкого к нулю. Кроме того, в нашей стране большой рынок, много компаний. Благодаря этому у стартапов есть возможности создавать продукты, которые будут востребованы», — подчеркнул первый зампред Правления Сбербанка.

Топ-менеджер также отметил, что очень важно популяризировать предпринимательство, чтобы в России «появлялись свои безосы и маски».

Демодень Сбера и 500 Startups стал логичным завершением акселерационной программы. На демодне были представлены 24 финалиста, которым помогут запустить пилотные проекты, также Сбер даст возможность заключить контракты с компаниями собственной экосистемы. В ходе мероприятия Сбер также объявил о создании SberUnity — первой российской открытой онлайн-платформы, которая объединяет стартап-команды, инвесторов и крупные технологические компании.