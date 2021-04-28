Раскрыто поставляемое США на Украину летальное оружие против России

США могут отправлять на Украину летальное оружие, которое может быть применено против России, пишет РИА Новости.

Техника, которую Киев может получить от Вашингтона, включает, в частности, «средства противовоздушной обороны (ПВО), противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы», пишет агентство, ссылаясь на американское издание The Wall Street Journal.

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Военный эксперт Алексей Леонков раскрыл, что в настоящее время Украина на юго-востоке страны вероятнее всего уже разворачивает системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), полученные от США. «Это косвенно подтверждают и недавние сообщения Народной милиции непризнанных республик (Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру») о том, что беспилотники миссии ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. «Ленты.ру») часто просто не могут подняться в воздух — сигналы управления глушат с украинской стороны», — отмечает агентство.

В апреле американское издание 19FortyFive заявило, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием. Таким образом публикации обратили внимание на апрельское заявление президента России Владимира Путина, согласно которому к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76 процентов, тогда как в ядерной триаде данный показатель уже в текущем году превысит 88 процентов.