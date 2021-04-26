Россия показала испытания противоракеты

Минобороны России показало видео испытаний новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Соответствующий ролик на YouTube выложила «Звезда».

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В подписи к ролику сообщается, что проведенные боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) страны тесты состоялись на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Испытания признаны успешными.

О тестах новой противоракеты системы ПРО Минобороны сообщало ранее.

В апреле американское издание 19FortyFive заявило, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием. Таким образом публикации обратили внимание на апрельское заявление президента России Владимира Путина, согласно которому к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76 процентов, тогда как в ядерной триаде данный показатель уже в текущем году превысит 88 процентов.