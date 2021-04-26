ВКС России испытали новую ракету системы ПРО

Российские военно-космические силы успешно провели испытания новой ракеты системы противоракетной обороны. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью, а ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики», отметил командир соединения противоракетной обороны ВКС, генерал-майор Сергей Грабчук.

Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности российской армии. Войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке.