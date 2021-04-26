Россия
 
Последние новости
В России приготовились запретить вывоз бензина из страны
России пообещали лидерство в производстве «зеленого» водорода
Внешность российской стюардессы на фото в халате удивила иностранцев в сети
Россиянам назвали способ купить квартиру с 30-процентной скидкой
Большую партию метамфетамина замаскировали под огурчики
Правительство Тувы отправили в отставку
В США рассказали о «вооруженной до зубов» России
В сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
Россияне раскрыли отношение к нерабочим дням в мае
Новости партнеров
Прослушать новость

ВКС России испытали новую ракету системы ПРО

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Минобороны РФ

Российские военно-космические силы успешно провели испытания новой ракеты системы противоракетной обороны. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью, а ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики», отметил командир соединения противоракетной обороны ВКС, генерал-майор Сергей Грабчук.

Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности российской армии. Войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минобороны рассказали о возвращении российских войск с учений в Крыму
Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море
В российской армии завершились основные преобразования