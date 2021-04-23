Корабли Черноморского флота вернулись в порты после масштабных учений

После завершения масштабных учений на юге России корабли Черноморского флота (ЧМ) вернулись на точки дислокации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Более 20 боевых кораблей ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне "Опук" в Крыму,» — говорится в сообщении ведомства.

В Симферополе военнослужащие ВДВ Новороссийского соединения погрузили технику и вооружение, после чего стартовали в пункты постоянной дислокации. Всего в маневрах будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено 30 рейсов самолетов Военно-транспортной авиации.

Полигон «Опук» находится в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи. Накануне там в рамках проверки боевой готовности российской армии прошли активные фазы учений. В них приняли участие общевойсковые подразделения, части ВВС и ПВО, боевые корабли, береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии, а также Воздушно-десантные войска. В общей сложности участвовало 10 тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. Министр обороны Сергей Шойгу лично прилетел на основной этап учений.