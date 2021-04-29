Подросток подобрал ракушку с одним из самых ядовитых существ в мире и выжил

Подросток из австралийского штата Квинсленд подобрал на пляже одно из самых опасных в мире существ, яд которого способен убить до 700 человек, и выжил. На видео с моллюском обратило внимание издание Newsweek.

19-летний Йоно (Jono), коллекционирует ракушки. Он регулярно приходит на берег океана, чтобы пополнить коллекцию. Австралиец опубликовал в TikTok видеозапись, на которой видно, как он голыми руками держит красивую ракушку моллюска под названием текстильный конус. Слышно, как юноша говорит: «Это лучшая моя находка». Внутри ракушки оказался моллюск, который считается четвертым по ядовитости существом в мире.

Йоно сделал титры на видео: «Девять месяцев назад я чуть не погиб на пляже. Я нашел живой текстильный конус. Это животное может убить менее чем за девять минут. Я думал, что ракушка пустая. Пожалуйста, не подбирайте конусов без перчаток».

Пользователи посмотрели видео более 17 миллионов раз. Один из них написал: «Парень держит смерть в руке». Другой отметил: «Я узнал об этом во время школьной поездки на Гавайи. Тогда я тоже думал, что это просто классная ракушка». Еще одна пользовательница поблагодарила австралийца за предупреждение: «Рада, что посмотрела это видео. Я не знала буквально ничего о ракушках. Я бы подобрала ее, потому что она красивая».

Текстильный конус — моллюск, который относится к семейству конусов. Существует около 500 видов конусов. Самые ядовитые из них производят до 100 токсинов, известных как конотоксины. Яд конусов мгновенно парализует и чаще всего убивает жертву. Противоядия от конотоксинов не существует.

Ранее сообщалось, что житель английского города Слау, графство Беркшир, нашел в домашнем аквариуме улитку-конуса, которая считается одним из самых ядовитых морских существ на планете. Мужчина позвонил в несколько зоопарков и центров с морскими животными с просьбой забрать улитку, однако везде получил отказ.