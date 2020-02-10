Мужчина нашел дома одно из самых ядовитых морских существ на планете

Житель английского города Слау, графство Беркшир, нашел в домашнем аквариуме улитку-конус, которая считается одним из самых ядовитых морских существ на планете. Об этом сообщает газета The Sun.

32-летний Уэсли Треворс (Wesley Trevors) рассказал, что его шестилетний сын любит мультфильм «В поисках Немо». Чтобы порадовать ребенка, он купил рыбу-клоуна, которая была главным персонажем в фильме. Спустя несколько месяцев он заметил на дне аквариума неизвестное существо.

Британец сделал снимок непрошеного гостя и показал его на форуме, посвященном морской флоре и фауне. Комментаторы объяснили ему, что это улитка-конус. «Недавно я подселил к рыбам креветку. Возможно, улитка попала туда вместе с ней», — понял отец.

Треворс позвонил в несколько зоопарков и центров с морскими животными с просьбой забрать улитку, однако везде получил отказ. Только когда в дело вмешались сотрудники The Sun, специалисты перевезли ядовитого моллюска в Лондонский аквариум.

Конусы (Conidae) — семейство хищных брюхоногих моллюсков. Они парализуют своих жертв с помощью яда. Укус улиток-конусов крайне опасен для человека — в тихоокеанском регионе от него умирает вдвое больше людей, чем от нападения акул. Самой ядовитой улиткой в мире считается географический конус (Conus geographus).

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