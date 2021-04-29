VIP-самолет ВКС России снова заметили в Израиле

Самолет Ту-134АК, входящий в состав 223-го летного отряда Минобороны России, вновь прилетел в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Внимание на рейс VIP-самолета обратил корреспондент израильского портала Ynet Итай Блюменталь (Itay Blumental) на своей странице в Twitter

К своему посту журналист приложил фотографии борта с номером RA-65992, «пролетевшего над его головой». «Необычные события продолжаются, уже второй раз на этой неделе», — прокомментировал Блюменталь. Он добавил, что в ближайшее время самолет отправится напрямую на базу российских Воздушно-космических сил (ВКС) в сирийской Латакии.

Это уже второй прилет самолета в Израиль — 27 апреля он прибыл из Москвы в Тель-Авив, а позднее выполнил прямой рейс в Латакию. «Видимо, только русские могут», — писал он. Блюменталь подчеркивал, что подобный маршрут используется российской авиацией крайне редко: это был первый раз за последние 30 лет. Обычно самолеты России из соображений безопасности прокладывают маршрут через Кипр.

Ту-134АК — самолет с салоном повышенной комфортности, располагающий 24 местами и салоном люкс на 13 пассажиров. Часть воздушных судов такого типа, как правило, оборудовалась средствами спецсвязи и предназначалась в основном для ВВС и правительственных перевозок. Также VIP-лайнер отличается наличием второй двери со встроенным трапом для пассажиров.