Редчайший перелет VIP-самолета ВКС России заинтересовал журналистов

Самолет Ту-134АК, входящий в состав 223-го летного отряда Минобороны России, совершил прямой перелет из Израиля на базу российских Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии и заинтересовал журналистов. Внимание на рейс VIP-самолета обратил корреспондент израильского портала ynet Итай Блюменталь (Itay Blumental) в своем Twitter-аккаунте.

В своей публикации журналист привел данные портала Flightradar. Согласно им, российский спецборт рано утром 27 апреля вылетел из Москвы в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Позже в тот же день он выполнил прямой рейс из Тель-Авива в сирийскую провинцию Латакия, где располагается российская военная авиабаза.

Блюменталь подчеркнул, что подобный маршрут используется российской авиацией крайне редко: по его словам, это был первый раз за последние 30 лет. Как пояснили другие пользователи в комментариях под постом, обычно самолеты России предпочитают по минимуму задействовать воздушное пространство Сирии и Ливана из соображений безопасности и прокладывают маршрут через Кипр.

Ту-134АК — самолет с салоном повышенной комфортности, располагающий 24 местами и салоном люкс на 13 пассажиров. Часть воздушных судов такого типа, как правило, оборудовалась средствами спецсвязи и предназначалась в основном для ВВС и правительственных перевозок. Также VIP-лайнер отличается наличием второй двери со встроенным трапом для пассажиров.