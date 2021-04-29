Стало известно о возможных сокращениях в Следственном комитете России

В Следственном комитете России намерены объединить управления на транспорте, что может привести к массовым сокращениям сотрудников. Об этом стало известно URA.RU.

Издание ссылается на оказавшиеся в их распоряжении копии трех приказов председателя СК РФ Александра Бастрыкина. В них предписывается реорганизовать Северо-Западное, Восточно-Сибирское и Уральское следственные управления (СУ) на транспорте. Первое из них присоединится к Московскому управлению и станет называться Западным межрегиональным СУ, второе — к Дальневосточному и станет — Восточным межрегиональным СУ, а третье — к Приволжскому и получит название Центральное межрегиональное СУ.

После объединения, согласно документам, руководители и сотрудники этих следственных управлений продолжат работать в прежнем режиме «до завершения соответствующих организационно-штатных мероприятий». После чего уже возможны и сокращения следователей.

Добавляется, что в начале прошлого года обсуждалась полная ликвидация следственных управлений на транспорте, но тогда глава СК решил сохранить подразделения.

В начале апреля Александр Бастрыкин поручил понизить статус Главного управления по расследованию особо важных дел — он стал подразделением Главного следственного управления. В ГУРОВД работали 104 человека, в том числе все старшие следователи по особо важным делам при председателе СКР. Это подразделение вело самые громкие уголовные дела последних лет — от губернаторских взяток до резонансных убийств и терактов.