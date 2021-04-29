Загадочным пульсациям умирающих звезд нашли объяснение

Астрономы Варшавского университета в Польше нашли вероятное объяснение загадочных пульсаций света от умирающих звезд, находящихся в стадии красного гиганта. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert.

Известно, что красные гиганты испытывают колебания яркости, при этом циклов может быть сразу несколько. У Бетельгейзе один период равен 185 дням, другой — 425 дням. Оба вызваны акустическими волнами, возникающими в недрах звезды и заставляющими ее сжиматься и расширяться. Однако существуют особо длительные циклы, которые охватывают несколько лет, называемые длительным вторичным периодом (long secondary period). Они наблюдаются примерно у трети всех красных гигантов и не могут быть объяснены акустическими волнами.

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Ученые проанализировали данные, полученные в ходе оптических и инфракрасных наблюдений 16 тысяч красных гигантов с длительными вторичными периодами. Было отобрано около 700 звезд с четко определенной кривой инфракрасного блеска. При сравнении кривых в оптическом и инфракрасном диапазонах исследователи обнаружили, что у половины звезд наблюдалось небольшое снижение инфракрасного блеска, которое приходилось на тот момент, когда яркость красного гиганта находилась на пике. Более того, это снижение происходило в оппозиции общему уменьшению блеска и в инфракрасном, и в оптическом диапазонах.

Инфракрасный свет обычно создается пылью, окружающей красный гигант. Она поглощает звездный свет и переизлучает его на более длинных волнах. В том случае, если вокруг звезды вращается компаньон, то он будет производить сильный провал на всех длинах волн во время прохождения между красным гигантом и наблюдателем. Однако, когда компаньон скроется за звездой, будет наблюдаться небольшое падение яркости в инфракрасном спектре.

Амплитуды кривых блеска указывают на то, что компаньонами являются либо звезды очень низкой массы, либо коричневые карлики. Если это коричневые карлики, то, вероятно, они первоначально были экзопланетами и на протяжении своей жизни перетягивали на себя вещество внешней оболочки красного гиганта.