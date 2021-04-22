Обнаружена самая близкая к Земле черная дыра

Астрономы Университета штата Огайо обнаружили самую близкую к Земле черную дыру, названную Единорогом, которая также является одной из самых маленьких. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Масса Единорога примерно в три раза больше массы Солнца, что немного по меркам черной дыры, однако делает этот объект редкостью в Млечном Пути. По всей видимости, она является компаньоном красного гиганта — звезды, за которой велись наблюдения с помощью разных телескопов: от Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT) до космической обсерватории TESS.

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Исследователи заметили изменения в интенсивности света и внешнего вида звезды, как будто вокруг нее вращается что-то невидимое. Приливное искажение формы светила указывало на существование компактного объекта, например черной дыры. Однако многих астрономов смутила небольшая масса объекта, которая делало такой вариант маловероятным.

Ученые вновь допустили наличие черной дыры возле красной звезды после открытия крошечных черных дыр, сделанного той же исследовательской группой из Университете штата Огайо. Тогда исследователи проанализировали данные о световых спектрах 100 тысяч звезд в Млечном Пути, чтобы найти звезды, вокруг которых вращались невидимые объекты. Согласно расчетам, одна из звезд-кандидатов входит в одну систему с черной дырой, чья масса превышает массу Солнца в 3,3 раза.

По мнению ученых, самым простым и самым вероятным объяснением, почему красный гигант подвергается приливному искажению, является такая же небольшая черная дыры. В этом случае «Единорог» бьет рекорд самых близких к Солнечной системе черных дыры из известных, располагаясь на расстоянии 1500 световых лет от Земли.