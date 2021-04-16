Впервые воссоздан облик двойной черной дыры

Астрофизики Центра космических полетов имени Годдарда НАСА впервые создали визуализацию двух черных дыр, вращающихся вокруг друг друга в двойной системе, на основе разработанных ранее моделей искривления света. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты воссоздали облик сверхмассивной черной дыры с массой 200 миллионов Солнц и меньшего по размеру объекта, чья масса в два раза меньше. Обе черные дыры обладают широкими аккреционными дисками, которые могут просуществовать в стабильном состоянии миллионы лет. Диск окружает тень черной дыры, а тонкое кольцо у самой тени называется фотонным кольцом и образовано фотонами, которые удерживаются на стабильной орбите благодаря гравитации почти вплотную к горизонту событий.

Черная дыра настолько сильно искажает пространство вокруг себя, что действует как линза, отображая заднюю часть кольца в виде светящегося ореола. Та часть аккреционного диска, что движется в направлении зрителя, кажется ярче той, что удаляется, и все из-за эффекта Доплера.

Гравитационные поля обоих черных дыр взаимодействуют друг с другом, заставляя фотоны перемещаться по очень сложным траекториям, которые можно рассчитать только с помощью мощного суперкомпьютера. Вблизи фотонного кольца свет изгибается под углом в 90 градусов, поэтому рядом с ним можно разглядеть отражение второй черной дыры, которая располагается сбоку от своего соседа. Такое гравитационное линзирование создает множество искаженных изображений компаньона.