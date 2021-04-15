Раскрыт источник загадочного космического сигнала

Две международные группы астрономов опубликовали новые данные о знаменитом быстром радиовсплеске FRB20180916B, у которого неожиданно обнаружили нехарактерное для феномена низкочастотное излучение. Результаты, опубликованные в журналах Astrophysical Journal Letters и Nature Astronomy, раскрывают возможную природу источника всплеска. Кратко об исследованиях рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

FRB наблюдали с помощью европейской сети радиотелескопов LOFAR, настроенных на диапазон от 110 до 188 мегагерц, что является самой низкой частотой, которую могли принять антенны. Ученым удалось уловить 18 всплесков, хотя обычно FRB испускают радиоизлучение на высоких частотах. Таким образом, источник побил рекорд низких частот, хотя астрономы подозревают, что он может испускать еще более низкочастотные радиоволны.

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Всплески низкой частоты приходили позже высокочастотного радиоизлучения. Такая периодичность указывает на то, что источником FRB20180916B является двойная система, один из компонентов которой является нейтронной звездой. Согласно результатам наблюдения другой группы ученых, у радиовсплесков имеется микроструктура, причем излучение на 80 процентов является линейно поляризованным. Логичным объяснением этой вариации служит «танцующая» магнитосфера нейтронной звезды. Это, в свою очередь, позволяет исключить сценарий, по которому излучение возникает на большом удалении от объекта из-за релятивистских ударных волн, создаваемых частицами, ускоренными магнитным полем нейтронной звезды и взаимодействующими с межзвездной средой.

FRB20180916B, найденный в 2018 году, находится на расстоянии 500 миллионов световых лет, что достаточно близко для источника, выделяющего огромное количество энергии. Радиовсплески имеют периодический характер: они повторяются каждые 16 дней, причем излучение выделяется в течение четырех дней с периодом относительного покоя в 12 дней. Эта предсказуемость делает его удобным объектом для исследований.

Быстрые радиовсплески происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Большинство исследователей предполагают, что у этого загадочного явления естественные причины, например, вспышки сверхновых, столкновение нейтронных звезд, активные черные дыры или магнетары. Однако существует экзотическая гипотеза, связывающая FRB с технологически развитыми цивилизациями.