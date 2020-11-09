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Обнаружена скрытая материя во Вселенной

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Изображение: Pixabay

Астрофизики Университета Париж-Сакле во Франции обнаружили во Вселенной скрытую материю, которая составляет около 40 процентов обычного (барионного) вещества. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи провели статистический анализ распределения материи в галактических нитях (волокнах) — космических структурах, соединяющих скопления галактик и заполненных газом. Считается, что волокна содержат почти всю барионную материю Вселенной в виде диффузного газа. Излучение от этого газа настолько слабое, что примерно половина вещества остается необнаруженной.

Пропавшую материю ученые обнаружили по суммарному рентгеновскому излучению, зарегистрированному космическими телескопами, в 15 тысячах космических волокон, длина которых достигает 30-100 миллионов парсек. Они использовали корреляцию между положением волокон и интенсивностью излучения, чтобы оценить количество вещества в нити и измерить температуру газа.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили недостающую барионную материю по быстрым радиовсплескам (FRB). Ученые оценили расстояние до шести источников FRB, используя закон Хаббла, чтобы определить оптическую плотность среды, через которую проходят радиолучи. Это позволило обнаружить обычную материю, состоящую из барионов (протонов и нейтронов), рассеянную в пространстве и не обнаруживаемую с помощью обычных методов.

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