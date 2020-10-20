Предложена новая теория о появлении темной материи во Вселенной

Физики Мельбурнского университета в Австралии предложили новую теорию происхождения темной материи. О результатах исследования, которое было опубликовано в журнале Physical Review Letters, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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По словам ученых, ранняя Вселенная претерпела ряд фазовых переходов, в результате чего появлялись структуры, напоминающие растущие со скоростью света пузырьки газа в кипящей воде, только пузыри были образованы истинным (обычным) вакуумом. Если частицы темной материи приобретают массу во время фазового перехода, то им трудно проникнуть в пределы пузырей, они отскакивают и уничтожаются. В конечном итоге пузыри сливаются, и только те частицы, что остались внутри них, дожили до нашего времени, составив ту темную материю, что наблюдается с использованием косвенных методов.

Ранее предпочтительным сценарием считался фазовый переход, в результате которого обычное вещество Вселенной охлаждалось и не могло больше эффективно взаимодействовать с определенными частицами, которые сейчас оставляют темную материю. Согласно новому сценарию, частицы темной материи могут быть намного тяжелее, чем предлагаемые до этого кандидаты, что позволяет продумать новые эксперименты по их обнаружению.

Проблема темной материи (известная также как проблема скрытой массы) в космологии состоит в том, что многие наблюдаемые гравитационные взаимодействия невозможно объяснить, исходя только из оценок на видимую (барионную) материю. Тем не менее существование частиц темной материи до сих пор не было подтверждено экспериментально.