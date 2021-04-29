Россиян предупредили об опасности определенного вида пота

Холодный пот, сопровождающийся повышенной температурой, указывает на необходимость обратиться к врачу. Об опасности этого вида пота россиянам рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, потливость может означать интоксикацию или внутренний перегрев. При этом пот может быть и горячим, и холодным.

Определенный вид пота — холодный — может говорить о воспалительном процессе в легких или обострении хронического заболевания. Это также говорит о гипергидрозе, указывающем на активную стадию вирусной атаки на организм. В этом случае тоже надо обращаться к врачу.

Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что ком в горле указывает на некоторые смертельно опасные болезни. По ее словам, при ангине воспалительный процесс вызывает отек и нагноение, что может привести к удушью или блокированию дыхательных путей. Если человек не может из-за кома в горле нормально пить и дышать, данный признак может говорить о возникновении злокачественных образований.