Европе предсказали потребительский бум

Страховая компания Euler Hermes в новом докладе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказала странам Европы скорый потребительский бум.

По мнению авторов, он случится из-за избыточных сбережений, накопленных домохозяйствами стран еврозоны за время пандемии коронавируса, которые в свою очередь приведут к повышенному спросу на товары и услуги. В 2020 году накопления увеличились более чем на 50 процентов, а их избыточный объем оценивается в 450 миллиардов евро.

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170 миллиардов евро из них могут уже в ближайшем будущем быть потрачены на товары и услуги. Эта сумма равняется 1,5 процента ВВП еврозоны.

Помимо усиленной экономии, вызванной ограничениями в сфере услуг, повышенные сбережения стали следствием мер поддержки со стороны властей: программы сохранения занятости, снижения налогов, предоставления субсидий предприятиям и гражданам.

По подсчетам финансистов, две трети избыточных сбережений хранятся на текущих банковских счетах и депозитах, оставшиеся средства инвестированы в ценные бумаги.