Звезду «Доктора Кто» лишили премии BAFTA из-за сексуальных домогательств

Британского актера Ноэля Кларка, звезду сериала «Доктор Кто», лишили присужденной ранее премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте киноакадемии.

С обвинениями против Кларка выступили сразу 20 женщин. Кроме лишения премии «Восходящая звезда» академия BAFTA приостановила членство актера.

Представители киноакадемии отметили, что данное решение было принято в связи с опубликованными в четверг, 29 апреля, материалами в The Guardian. В расследовании говорилось о домогательствах и издевательствах, которые он якобы совершал по отношению к женщинам-коллегам по съемочной площадке в период с 2004 по 2019 год. 45-летний Кларк опроверг данные обвинения и заявил о намерении «защитить себя от этих лживых утверждений».

Кларк известен широкой публике по таким картинам, как «Секс, наркотики и рок-н-ролл», «Центурион», «Стартрек: Возмездие» и «Аномалия». В 2009 году за ленту «Шпана 2», где он выступил режиссером и автором сценария, а также исполнил главную роль, артист получил премию BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Отмечается, что он женат на португальской визажистке Ирис да Силве, пара воспитывает троих детей.