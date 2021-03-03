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Сыгравший комика-педофила актер обвинен по делу о детской порнографии

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Крис Д'Елия
Крис Д'Елия
Фото: @chrisdelia

Американский актер Крис Д'Елия, сыгравший комика-педофила в сериале от Netflix «Ты», обвинен по делу о детской порнографии. Об этом сообщает People.

Артиста обвинили в вымогательстве детской порнографии у несовершеннолетней в новом иске, поданном во вторник, 2 марта. В ответ адвокат Д'Елии заявил изданию, что актер отрицает обвинения и намерен защищаться в суде.

Из соображений конфиденциальности девушка подала анонимный иск. В заявлении говорится, что все началось в сентябре 2014 года, когда ей было 17 лет. По ее воспоминаниям, она отправила актеру сообщение в Instagram в качестве «шутки», не ожидая от него ответа. Однако Д'Елия ответил почти сразу, и у них завязалась беседа. Позже его «сообщения стремительно приобрели сексуальный характер», говорится в иске.

В ноябре 2014 года они встретились лично после одного из живых выступлений Д'Елии и якобы занялись сексом в отеле. Согласно иску, в течение следующих шести или семи месяцев артист запросил у девушки «более сотни фотографий и видео откровенно сексуального характера». Кроме того, он просил ее «несколько раз сделать и отправить видео секса с мальчиками своего возраста». Позже она перестала общаться с актером.

По информации издания, иск является последним на данный момент обвинением против 40-летнего артиста, которого ранее уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Отмечается, что в сериале от Netflix «Ты» Крис Д'Елия сыграл комика, преследующего несовершеннолетних девочек. Актер также известен по таким проектам, как «Непригодные для свиданий» и «Уитни».

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