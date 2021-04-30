Английский монетный двор отлил гигантскую монету из золота

Королевский монетный двор в Великобритании представил самую большую золотую монету за свою более чем 1000-летнюю историю. Экземпляр с уникальной чеканкой весит почти десять килограммов, пишет BBC.

Золотая монета номиналом 10 тысяч фунтов стерлингов и диаметром в 20 сантиметров стала венцом коллекции «Звери Королевы». На монете изображена Елизавета II в окружении десяти реальных и мифических животных, включая льва, грифона, сокола, быка, йеля, борзую, дракона, единорога и лошадь. Коллекция «Звери Королевы» посвящена десяти каменным статуям на пути Елизаветы к Вестминстерскому аббатству во время ее коронации в 1953 году. Первую монету «Английский лев» выпустили в 2017 году.

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«Наша гигантская монета устанавливает новый стандарт чеканки, сочетая многовековые техники с инновационными технологиями создания уникального и красивого произведения искусства», — рассказывают представители монетного двора.

На изготовление экземпляра ушло 400 часов. Часть работ мастера выполнили на станках, часть — вручную.

По сообщению королевских чеканщиков, стоимость монеты можно будет узнать, лишь подав заявку на её приобретение.

В 2019 году житель Санкт-Петербурга пытался продать на Avito двухрублевую монету за миллиард из-за выявленной им же уникальности — две стороны монеты были повернуты друг к другу ровно на 90 градусов. Нумизматы оценили эту находку в 200 рублей.