Словенский философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты

Словенский философ Славой Жижек вызвал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина на дебаты относительно дела сотрудников студенческого журнала DOXA. Его заявление размещено на YouTube-канале издания.

По мнению Жижека, Бастрыкин «координирует действия правоохранительных органов по отношению к DOXA». Философ отметил, что глава Следственного комитета России — «образованный человек», который «опубликовал множество статей», поэтому «было бы хорошо подискутировать с ним».

Обыски в редакции и у корреспондентов DOXA проходили с утра 14 апреля из-за видео в поддержку студентов, которое было удалено по требованию Роскомнадзора. Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Вечером того же дня Басманный суд Москвы избрал журналистам Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и главреду Армену Арамяну меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Молодым людям запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59, что фактически означает домашний арест. Также им нельзя пользоваться любыми средствами связи и интернетом, общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о решении суда и объясняют происходящее сменой тематики журнала, которое «в свое время начиналось как студенческое, но оно уже давно носит такой общественно-политический характер, вряд ли это кто-то будет отрицать». При этом представитель Кремля не стал прямо оценивать решение суда в отношении главного редактора и трех журналистов журнала. Песков также заключил, что в издании «мало чисто студенческих вопросов».

DOXA — независимый журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России. В мае 2020 года издание опубликовало открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университетской среде. Его авторы призвали создать механизмы защиты от домогательств со стороны преподавателей.