Патрушев обвинил американские элиты в подрыве государственности США

России ни к чему подрывать основы государственности США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, отметив, что это делают сами американские элиты. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на интервью газете «Аргументы и факты».

«Они, американские элиты, сами подрывают государственность своей страны», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос о своем отношении к одной из ключевых претензий Вашингтона о том, что Россия якобы подрывала основы американской демократии.

В качестве примера он привел использование уличных движений «в своих интересах». «Заигрывают с маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины. Вот, например, движение Black Lives Matter ранее объявило о создании "Штата Джорджа Флойда", куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?» — добавил он.

Патрушев также подчеркнул, что Вашингтон «десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным ценностям», а на деле проводил политику, «которая с этими лозунгами ничего общего не имеет».

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.