Обнаженные женщины в эфире утреннего шоу удивили зрителей

Зрители британского утреннего шоу на канале ITV были удивлены, когда увидели в программе двух обнаженных женщин, которые прикрывали свои тела горшками с растениями. Об этой ситуации сообщил таблоид Daily Mirror.

Ведущие шоу Элисон Хаммонд (Alison Hammond) и Дермот О'Лири (Dermot O'Leary) объяснили, что решили пообщаться с двумя героинями, которые предпочитают работать в саду обнаженными, чтобы отметить Всемирный день садоводства без одежды.

Одна из гостей передачи, британка Клэр, рассказала, что очень довольна своим необычным увлечением, однако вспомнила и об опасностях, к которым оно может привести. Например, однажды ее прямо в обнаженную ягодицу ужалила пчела.

Хаммонд в разговоре с гостями передачи призналась, что тоже любит ходить дома без одежды, но уточнила, что не готова появляться в таком виде на улице и работать в саду.

Многих зрителей крайне удивили необычные гости утреннего шоу, некоторые поделились впечатлениями от увиденного в соцсетях. «Я надеюсь, что мои соседи не начнут заниматься садоводством без одежды этим утром», — пошутил один из комментаторов. «Держу пари, их соседи любят, когда они занимаются своим садом», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что совещание чиновников в ЮАР, проходившее по видеосвязи через программу Zoom, пришлось прервать вскоре после того, как жена одного из них появилась обнаженной перед камерой. Муж не сразу заметил супругу в кадре.