В Совфеде ответили предрекшим России поражение в войне с НАТО болгарам

Сенатор Алексей Пушков ответил предрекшим России поражение в войне с НАТО болгарам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Пушкова, он удивлен градусом ненависти в некоторых отзывах читателей болгарского издания «Дневник», которые считают, что весь «цивилизованный мир» объединен в НАТО, и прогнозируют поражение России в случае войны с альянсом.

Член Совфеда отметил, что когда-то предшественники данной публики относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он призвал не забывать, что Болгария была союзником Гитлера в годы Второй мировой войны.

Ранее Пушков назвал условие для начала развала НАТО. По его словам, альянс на данный момент не отвечает ни на одну из реальных угроз западным странам, таких как коронавирус или терроризм, но при этом героически противостоит придуманным или чисто гипотетическим вызовам.