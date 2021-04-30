Россия
 
Последние новости
Госсекретарь США посетит Украину на следующей неделе
В Германии спрогнозировали действия Берлина в случае войны России и НАТО
Нетаньяху отреагировал на гибель десятков людей на религиозном празднике
Половина самозанятых россиян отказалась выходить из тени
Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле
Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ
Российские космонавты собрались искать утечку на МКС с помощью супа
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина
Таджикистан и Киргизия договорились прекратить вооруженный конфликт
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде ответили предрекшим России поражение в войне с НАТО болгарам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Сенатор Алексей Пушков ответил предрекшим России поражение в войне с НАТО болгарам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Пушкова, он удивлен градусом ненависти в некоторых отзывах читателей болгарского издания «Дневник», которые считают, что весь «цивилизованный мир» объединен в НАТО, и прогнозируют поражение России в случае войны с альянсом.

Член Совфеда отметил, что когда-то предшественники данной публики относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он призвал не забывать, что Болгария была союзником Гитлера в годы Второй мировой войны.

Ранее Пушков назвал условие для начала развала НАТО. По его словам, альянс на данный момент не отвечает ни на одну из реальных угроз западным странам, таких как коронавирус или терроризм, но при этом героически противостоит придуманным или чисто гипотетическим вызовам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль ответил на обвинения Болгарии в адрес России
Болгария объявит дипломата из России персоной нон грата
В Совфеде назвали условие для начала развала НАТО