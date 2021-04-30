Таксист с тремя вариантами поездок прославился в сети

Таксист из Великобритании по имени Кэмерон прославился благодаря веселому меню поездок, которое один из его пассажиров опубликовал в сети. В дороге водитель предлагает петь в караоке, пускать мыльные пузыри или же проводить сеанс психотерапии, сообщает The Mirror.

«Добро пожаловать в машину Кэмерона! Чтобы создать для вас незабываемое путешествие, я подготовил специальное меню. Просто выберите один из пунктов, сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой», — гласит сообщение на спинке водительского кресла.

Есть три варианта времяпрепровождения в пути: «неловкая поездка», когда пассажир полностью игнорирует меню и проводит время в тишине; «веселая поездка», во время которой таксист рассказывает анекдоты и неловкие истории из своей жизни; «жуткая поездка» — водитель всю дорогу молчит и пристально смотрит в зеркало заднего вида. Гости такси также могут выбрать «светскую беседу», чтобы поговорить о разбушевавшейся погоде или спортивной игре, которая прошла накануне.

Изображение меню на Reddit стало вирусным и собрало несколько тысяч комментариев. Теперь люди мечтают спеть с таксистом в караоке, рассуждают, какому путешествию отдать предпочтение, и надеются, что подобное меню появится в других такси.

Ранее пекинский водитель такси прославился в интернете из-за привычки брать с собой на работу страдающую от болезни Альцгеймера жену. Историю 66-летнего Шэня Дэли впервые рассказал в социальной сети Weibo бизнесмен Цай Хунъянь. Он написал, что у таксиста начались проблемы с заработком из-за низкого рейтинга в самом популярном в Китае агрегаторе такси Didi. Пассажиры отказывались ехать с Шэнем, как только узнавали, что с ними в машине на переднем сиденье будет ехать его жена, и писали отрицательные отзывы.