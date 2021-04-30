Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги и изменил траекторию движения

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Брюссель, подал сигнал тревоги из-за неисправности и изменил траекторию движения. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что после вылета командир воздушного судна сообщил о том, что на панели сработал датчик неполадок с предкрылками. В связи с этим пилот принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета.

Уточняется, что лайнер Boeing приземлится в авиагавани Шереметьево в ближайшие минуты.

В апреле летевший из Франции в Японию Boeing 777-8 японской авиакомпании All Nippon Airways сел в России из-за состояния здоровья члена экипажа. У командира самолета, выполнявшего рейс Париж — Токио, произошел инсульт, поэтому пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска.