Volkswagen попал под следствие за неудачную шутку со сменой названия

В ложном сообщении американского подразделения Volkswagen о переименовании в Voltwagen усматривают спекуляцию для изменения цен на акции компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование и проверяет правомерность действий компании, сообщает Der Spiegel.

Мнимую смену названия филиал Volkswagen в США объяснил как экологическую пиар-акцию под прикрытием первоапрельской шутки. Регуляторы запросили у компании обоснование их рекламной кампании, так как часть инвесторов поверили в ребрендинг, это вызвало колебание биржевых котировок.

Изменение цен на акции в первые сутки после релиза было незначительным — их стоимость с 29 на 30 марта выросла на 4,7 процента до 240,55 евро за штуку. Если предположения SEC подтвердятся, компании грозит серьезный штраф.

Американское подразделение Voltswagen сообщило о смене названия 29 марта. Первый релиз быстро исчез с сайта организации, взамен него появился второй, объясняющий ребрендинг в качестве поддержки своего перехода к массовому выпуску электрокаров (Volt – как намек на электричество). Позже глава Volkswagen Group of America Скотт Кеог принес публичные извинения за резонансное заявление компании.