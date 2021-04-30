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В Кремле оценили решение посольства США прекратить выдачу виз россиянам

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение посольства США в Москве прекратить выдачу виз россиянам ничего не изменит. Его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить», — оценил представитель Кремля заявление американского диппредставительства.

Посольство США в России сокращает список оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников. Отмечается, что с 12 мая посольство начнет работать только для американцев. Консульские услуги гражданам других стран предоставляться не будут: россиянам также прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.

Подобные изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев. «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников на 75 процентов», — говорится в посольства.

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