Пожилая пара сбежала из дома престарелых с помощью азбуки Морзе

В американском штате Теннеси пожилая пара, которой врачи диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера, сбежала из дома престарелых. Взломать замок на двери пенсионеру помогли военные знания и азбука Морзе, сообщает The Tennessean.

Сообщается, что инцидент произошел еще в мае. Пожилой мужчина, который в молодости служил в армии и изучил азбуку Морзе, расшифровал и наизусть запомнил код от электронного замка, который набирали сотрудники заведения.

Пару обнаружили спустя полчаса после побега. В результате дом престарелых оштрафовали на две тысячи долларов (150 тысяч рублей), а также потребовали сменить все коды на электронных замках.

В январе сообщалось, что жительница дома престарелых из автономного сообщества Галисия в Испании вернулась в дом престарелых через десять дней после своих похорон. Оказалось, что ее перепутали с другой постоялицей заведения при доставке в больницу.