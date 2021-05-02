В Индии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

Число скончавшихся в Индии в результате осложнений, вызванных новым коронавирусом, за сутки выросло на 3689, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 апреля — 3645 смертей. За последние 24 часа также выявили 392 488 случаев заражения, всего — 19 557 457 человек.

Ранее в Индии анонсировали начало вакцинации «Спутником V». Сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде получила первую партию российского препарата и заявила, что местные больницы ждут вторую поставку из России.

Индия уже восемь дней подряд фиксирует мировой антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Днем ранее в стране было выявлено 401 993 новых случая инфицирования. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 164 969. Число летальных исходов возросло до 211 853. Индия занимает второе место в мире по числу заразившихся, на первом остаются США.