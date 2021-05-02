Власти отреагировали на данные о тайных пациентах в больницах Москвы

Проверки в больницах Москвы проводятся в строго установленном порядке. Таким образом в департаменте здравоохранения столицы отреагировали на появившиеся ранее в СМИ данные о тайных пациентах в столичных клиниках, передает «Интерфакс».

«Никаких "тайных пациентов" департамент в больницы не направляет», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, все инспекции и линейный контроль медицинских организаций системы здравоохранения города, как правило, проводятся планово, согласно четким требованиям.

1 мая издание Baza сообщило, что в московских больницах появятся тайные пациенты для проверки, которые будут наблюдать за тем, как работает медперсонал. Отмечалось, что депздрав столицы якобы решил направить проверяющих в столичные медучреждения после инцидента в больнице имени Иноземцева, когда пьяные медсестры издевались над пожилой пациенткой, оскорбляли ее, а также желали ей смерти.