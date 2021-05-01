В московских больницах появятся тайные пациенты для проверки, которые будут наблюдать за тем, как работает медперсонал. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, департамент здравоохранения Москвы решил направить проверяющих в столичные медучреждения после инцидента в больнице имени Ф. И. Иноземцева. Помимо обычных проверяющих, в больницы будут поступать тайные проверяющие под видом обычных пациентов, которые должны будут следить за поведением персонала.

Медработников заранее попросили не повышать голос на больных и «в целом вести себя пристойно».

Ранее стало известно об инциденте, произошедшем в городской больнице имени Ф. И. Иноземцева в Москве. Пьяные медсестры издевались над пожилой пациенткой, оскорбляли ее, а также желали ей смерти. Видео с издевательствами попало в сеть. После этого медсестер уволили, а Следственный комитет России начал проверку.