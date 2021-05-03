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Власти оценили вероятность скорой отмены перчаточного режима в Москве

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В скором времени в Москве вряд ли стоит ожидать отмены перчаточного режима. Такую оценку озвучил первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

«Отмена перчаточного режима с сохранением масочного пока не рассматривается. Роспотреб стоит на этом [требовании] очень жестко», — сказал чиновник.

По его словам, вероятность отмены и масочного, и перчаточного режимов в столице на данный момент «не очень высокая», так как коронавирус еще не побежден. Он отметил, что маски, перчатки и социальное дистанцирование доказано помогают спасать жизни.

В середине апреля перчаточный режим был отменен в Санкт-Петербурге. При этом продолжать носить маски горожане должны минимум до 15 мая.

По данным Роспотребнадзора, в столице наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация, заболеваемость превышает средние показатели по стране.

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