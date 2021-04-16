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Власти Петербурга отменили перчаточный режим

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах, сообщается на сайте городской администрации.

В публикации сказано, что ходить без перчаток горожане могут в магазинах, сервисах бытового обслуживания, в аэропорту, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта, во всех видах общественного транспорта и в «иных местах и территориях, определенных постановлением».

Жители Петербурга должны продолжать носить защитные маски минимум до 15 мая. Действие других действующих ограничений в городе также продлевается до этого числа.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что темпы вакцинации населения от коронавируса позволяют надеяться на скорое снятие коронавирусных ограничений в стране. Всего привилось восемь миллионов граждан.

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