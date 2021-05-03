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Власти разъяснили вопрос об ограничении въезда в Москву из регионов

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вопрос об ограничении въезда в Москву из других регионов из-за роста заболеваемости коронавирусом не поднимался. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы» передает «Интерфакс».

«Пока такой вопрос не рассматривается», — разъяснил он, отвечая на вопрос о введении властями запретов на въезд в столицу из соседних регионов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее департамент здравоохранения Москвы рассказал о смертности от коронавируса в городе в марте. По информации Мосгорздрава, всего за этот месяц в Москве умер 13 061 человек, из них от коронавируса скончались 2898 горожан. В 2231 случае COVID-19 стал основной причиной смерти, еще в 390 случаях — сопутствующей, а в 277 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

29 апреля в столичном Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, а заболеваемость превышает среднероссийские показатели.

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