Власти Венесуэлы решили повысить минимальную зарплату до 2,5 доллара

Власти Венесуэлы приняли решение увеличить размер минимальной заработной платы до 7 миллионов суверенных боливаров. Об этом заявил министр труда республики Эдуардо Пиньяте, передает ТАСС.

По официальному курсу эта сумма равняется примерно 2,5 доллара США.

Помимо зарплаты, граждане будут получать талоны на товары первой необходимости еще на 3 миллиона боливаров.

Ранее правительство Венесуэлы решило перейти на выплату социальных пособий госслужащим в национальной криптовалюте Petro. По словам президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, которые приводило агентство РИА Новости, таким образом власти намерены «защитить реальную ценность социальных выплат в условиях гиперинфляции».

В последние годы Венесуэла находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе. В 2018 году инфляция в стране составила 1,7 миллиона процентов, в 2019-м — почти 10 тысяч процентов. Введение суверенного боливара являлось одним из способов борьбы с кризисом, но инициатива не сработала. Курс национальной валюты быстро рухнул.

Одной из главных причин такого состояния венесуэльской экономики, завязанной на экспорте нефти, стали санкции США.